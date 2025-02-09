Некоторые зарубежные интернет-магазины уже добавили новые процессоры в свои каталоги.

Инсайдер @momomo_us заметил, что обе модели, AMD Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D, уже имеются в предварительной продаже у крупных розничных сетей Северной Америки, таких как Amazon и Newegg.

Инсайдер предоставил информацию о предполагаемых ценах на эти чипы, вероятно, основываясь на данных с сайта отслеживания наличия товаров. Каждая из этих моделей доступна для предварительного заказа. Цена Ryzen 9 9900X3D находится на уровне 599,99 долларов, а ожидаемая стоимость Ryzen 9 9950X3D — 699,99 долларов. Цены, установленные для новых моделей, совпадают с теми, что были определены для их предшественников при запуске. В отличие от подхода AMD, которая выбрала немного более высокую стоимость для Ryzen 7 9800X3D, ожидается, что новые процессоры Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D не будут стоить дороже, чем уже вышедшие Ryzen 9 7900X3D и 7950X3D.

Существует вероятность, что Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D будут действительно иметь заявленные цены, несмотря на менее высокий уровень спроса на топовые чипы X3D по сравнению с моделями серии Ryzen 7 X3D. Возможно, что AMD сохранит ценовую политику, аналогичную ранее установленной, ориентируясь на текущие рыночные условия. Подобно Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D, процессор Ryzen 7 9800X3D раскупается стремительно. 9800X3D лидирует в списках продаж почти у всех крупных торговых сетей.

Наверное, именно поэтому AMD решила поднять рекомендованную розничную цену на AMD Ryzen 7 9800X3D на 30 долларов по сравнению с Ryzen 7 7800X3D. Модели AMD Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D также представляют собой значительно более совершенные варианты своих аналогов без X3D благодаря улучшенному CCD с 3D V-Cache. Это позволяет обоим процессорам поддерживать те же тактовые частоты, что и версии без X3D, за исключением 9900X3D, который имеет на 100 МГц меньший буст, при этом предлагая впечатляющий потенциал для разгона.