По словам аналитических компаний, использование китайского ПО, якобы, небезопасно.

Китайское приложение DeepSeek быстро набрало популярность и поднялось в чартах App Store всего через несколько дней после своего запуска в январе этого года. Как и ChatGPT от OpenAI, оно предлагает аналогичные услуги, но по значительно более низкой стоимости. Однако, некоторые аналитические компании сообщают, что DeepSeek для iOS передаёт конфиденциальные данные пользователей в Китай.

NowSecure, работающая в области мобильной безопасности и базирующаяся в Чикаго, заявила, что приложение DeepSeek для iOS имеет серьёзные уязвимости в области безопасности и конфиденциальности. Согласно их отчёту, приложение собирает и передаёт конфиденциальные данные пользователей в Китай без какого-либо шифрования. Кроме того, DeepSeek собирает обширную информацию об устройстве и отправляет её на серверы, расположенные в Китае.

В отчёте также отмечается, что DeepSeek AI не предоставляет базовой защиты пользовательских данных в своём приложении для iOS. NowSecure указала, что, хотя приложение использует шифрование, оно реализовано с помощью устаревшего алгоритма 3DES. Эксперты также предупредили, что, хотя собранные данные могут казаться безобидными по отдельности, злоумышленники могут использовать их для деанонимизации пользователей.

«Хотя каждый из этих данных сам по себе не представляет значительной угрозы, их комбинация со временем позволяет легко идентифицировать отдельных пользователей. Недавние утечки данных, такие как инцидент с Gravy Analytics, демонстрируют, что компании активно собирают такие данные в больших объёмах и могут эффективно деанонимизировать миллионы людей», — говорится в отчёте.

NowSecure провела всесторонний анализ и пришла к выводу, что программа DeepSeek для iOS небезопасно и ненадёжно для использования. Более того, версия приложения для Android оказалась ещё менее защищённой.