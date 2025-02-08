Xpeng также рассматривает интеграцию данной технологии в свои модели

Китайские компании по производству электромобилей Geely и Voyah заявили о намерении внедрить технологии DeepSeek AI в свои транспортные средства. Geely, материнская организация таких известных марок, как Volvo, Polestar и Zeekr, разрабатывает собственную модель искусственного интеллекта, называемую «Полнодоменный ИИ для интеллектуальных транспортных средств». Это ПО станет ключевым компонентом водительского опыта, предоставляя такие возможности, как голосовое управление и полный автопилот. Кроме того, модель будет способствовать продолжению исследований и разработок продукции.

Geely стремится создать свою технологию ИИ теплой, отзывчивой и постоянно адаптирующейся. В связи с этим фирма обратилась к DeepSeek для обучения и улучшения своей внутренней платформы. Данные от DeepSeek будут внедрены в ИИ Geely с использованием метода дистилляции обучения, чтобы обеспечить интеллектуальные возможности для её будущих подключенных автомобилей.

Еще одной компанией стала Voyah, принадлежащая Dongfeng Motors, также анонсировавшая свои планы по внедрению технологии DeepSeek в свои модели кроссовера Courage и минивэна Dream. Эти машины станут первыми на рынке, оснастившись DeepSeek.

Согласно сообщениям китайских медиа, обновление ПО для Courage EV с DeepSeek будет доступно 14 февраля. Представители Voyah утверждают, что внедрение DeepSeek сделает их текущую систему ИИ более отзывчивой, точной и масштабируемой. Спустя какое-то время это улучшение позволит осуществлять множество функций, таких как написание стихов, рисование, общение в чате и получение необходимых данных в реальном времени.

Другие электромобильные компании также выражают намерение интегрировать DeepSeek в свои транспортные средства. Сообщается, что гендиректор компании Xpeng отметил для своих сотрудников, что экономичный вариант ИИ даст начало новым возможностям.