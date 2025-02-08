Для сравнения, флагман предыдущей линейки имеет свыше 27 тысяч баллов в данном испытании.

Новая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 не смогла занять лидирующую позицию в тесте производительности GPU PassMark. Вычисления на GPU играют ключевую роль в современных системах, обеспечивая более эффективное взаимодействие с центральным процессором и влияя на производительность в играх. В данном тесте лидером остаётся GeForce RTX 4090, которая демонстрирует результат в 27 275 операций в секунду. При этом выборка данных для RTX 5090 пока ограничена: протестировано только 13 экземпляров новой карты, тогда как для RTX 4090 доступно 13 965 образцов. Однако, даже с учетом этого средний результат RTX 5090, вероятно, изменится незначительно. RTX 4090 опережает RTX 5090 на 18,1%, в то время как RTX 5090 показывает лишь 9,3% преимущества перед RTX 4080.

Аналогичная ситуация наблюдается с GeForce RTX 5080, средний результат которой составляет 19 250 OPS на основе 111 тестов. Предыдущая модель, RTX 4080, демонстрирует преимущество в 9,8%, что фактически ставит новую RTX 5080 на уровень с RTX 4070 Ti, отстающей всего на 2,7%. Эти результаты вызывают удивление, особенно учитывая, что видеокарты серии GeForce 50 оснащены интерфейсом PCIe 5.0 x16, который обеспечивает более высокую скорость обмена данными с процессором (32 ГТ/с) по сравнению с PCIe 4.0 x16 (16 ГТ/с), используемым в серии GeForce 40.

Сравнительные графики RTX 5090 против RTX 4090, RTX 5080 против RTX 4080 и RTX 5080 против RTX 4070 Ti показывают еще более низкие средние значения для карт Blackwell и более высокие для некоторых моделей Ada Lovelace. Возможно, PassMark ещё не обновил свои диаграммы, что делает результаты менее актуальными. В худшем сценарии RTX 4090 увеличивает своё преимущество до 22,5% над RTX 5090, а RTX 4080 усиливает отрыв до 11,6% над RTX 5080. При этом разница между RTX 5080 и RTX 4070 Ti составляет всего 57 OPS, что эквивалентно преимуществу новой карты всего в 0,3%.