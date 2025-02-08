Предложенный законопроект предусматривает крупные денежные штрафы и лишение свободы.

Сенатор-республиканец Джош Хоули внёс законопроект, направленный на запрет использования китайских платформ искусственного интеллекта в Соединённых Штатах. Хотя в документе DeepSeek прямо не упоминается, он охватывает все ИИ-чатботы, разработанные в Китае. Его появление связано с растущей популярностью сервиса и предупреждениями о возможных рисках. На прошлых выходных приложение DeepSeek стало самым скачиваемым бесплатным сервисом в App Store США, обогнав даже популярный ChatGPT.

Законопроект призван «запретить лицам из США способствовать развитию технологий искусственного интеллекта в Китайской Народной Республике». Он предусматривает штрафы до 1 миллиона долларов и 20 лет тюремного заключения для физических лиц, нарушающих запрет. Для компаний штрафы могут достигать 100 миллионов долларов. Хоули утверждает, что китайские платформы ИИ представляют угрозы в области безопасности, конфиденциальности и этики. Недавние тесты показали, что результаты DeepSeek демонстрируют предвзятость в вопросах, чувствительных для китайского правительства. Эксперты также обнаружили, что платформа уязвима к взлому. Кроме того, серверы DeepSeek расположены в Китае, что вызывает опасения у американских чиновников. Они напоминают, что китайское законодательство позволяет правительству запрашивать данные у компаний, чьи серверы находятся на территории страны.

Италия стала первой страной, полностью запретившей DeepSeek для всех граждан. Тайвань ввёл ограничения на использование моделей ИИ DeepSeek на государственных устройствах. В США штат Техас пошёл еще дальше, запретив платформу на устройствах государственных учреждений. Сообщается, что такие организации, как ВМС США и НАСА, также ограничили доступ к сервису.