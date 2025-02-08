Обе модели получили одинаковую дизель-электрическую силовую установку.

Компания «МБ Рус», ранее представлявшая Mercedes-Benz в России, а теперь являющаяся дистрибьютором пикапов Foton Tunland, представила на российском рынке две новые модели — V7 и V9. Оба пикапа оснащены одинаковым дизель-электрическим силовым агрегатом, но отличаются дизайном и конструкцией подвески. Продажи новинок стартуют весной 2025 года.

По данным производителя, обе модели будут оборудованы двухлитровым дизельным двигателем мощностью 162 лошадиных сил и крутящим моментом 390 Нм. Дополнительную мощность обеспечивает 48-вольтовый стартер-генератор, который может кратковременно добавлять до 80 Нм. Трансмиссия представлена восьмиступенчатым «автоматом». Благодаря гибридной системе расход топлива снижается до 8 литров на 100 километров.

Передняя подвеска у обоих пикапов независимая, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором. Однако, задняя подвеска различается: модель V7 получила рессорную конструкцию для повышения устойчивости при максимальной загрузке, а V9 — пружинную, что обеспечивает более комфортную езду.

Цены на новые пикапы пока не раскрываются, но дистрибьютор уже анонсировал гарантию сроком на три года или 150 тысяч километров пробега.

Напомним, что в марте прошлого года «МБ Рус» начала продажи модели Tunland G7, которая оснащена аналогичным дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость этой модели начинается от 3 108 500 рублей. Ранее компания также анонсировала выход на рынок модели Tunland V9, но точные сроки её появления не уточнялись.