Как и все модели серии GRE, данный адаптер предназначен для китайского рынка

Как и ожидалось, RX 7650 GRE демонстрирует лучшие показатели по сравнению с RX 7600, но уступает RX 7600 XT. Эта картина напоминает ситуацию с RX 7900 GRE, которая располагается между RX 7800 XT и RX 7900 XT, однако графический процессор оказывается ближе к менее производительной модели из двух. Партнёры AMD по производству плат, такие как ASRock и PowerColor, уже представили свои версии RX 7650 GRE, включая модели ASRock Challenger и PowerColor Hellhound.

Каждая из этих моделей оснащена двумя вентиляторами, и ожидается, что их тактовые частоты будут немного выше по сравнению с версиями RX 7600. Графическая карта RX 7650 GRE использует тот же кристалл Navi 33, что и RX 7600 и RX 7600 XT, и обладает 32 вычислительными блоками. Если RX 7600 XT обеспечивает 16 ГБ видеопамяти, то 7650 GRE сохраняет 8 ГБ GDDR6, как у RX 7600. Ширина шины памяти и её пропускная способность также идентичны для обеих моделей.

Что касается частоты работы, RX 7650 GRE демонстрирует Boost тактовую частоту на уровне 2695 МГц, что немного превышает показатель в 2655 МГц у RX 7600. Однако, этот показатель всё ещё на 60 МГц ниже, чем у RX 7600 XT, который способен разгоняться до 2755 МГц. RX 7650 GRE требует один 8-контактный разъём питания и по энергопотреблению в целом сопоставим с RX 7600, хотя и немного увеличивает TDP с 165 Вт до 170 Вт. Тем не менее, это значение всё ещё на 20 Вт ниже, чем у RX 7600 XT, так что 8-контактный разъём вполне достаточен.

AMD установила цену на Radeon RX 7650 GRE на уровне 2099 юаней, что примерно соответствует 289 долларам. Это на 20 больше, чем у RX 7600, и на 40 ниже, чем у RX 7600 XT.