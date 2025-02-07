В сотрудничестве с SiliconFlow, техногигант возводит дополнительную инфраструктуру для работы моделей DeepSeek V3 и R1

DeepSeek произвел кардинальные изменения в сфере искусственного интеллекта, предложив уникальное соотношение между ценой и производительностью. Ранее компания полагалась на высокопроизводительные графические процессоры от Nvidia для обучения своих моделей. Однако, теперь DeepSeek стала партнёром подразделения облачных технологий Huawei Technologies. В результате этого сотрудничества компания начала предоставлять свои модели искусственного интеллекта через облачные серверы, работающие на базе чипов Huawei.

Согласно информации от South China Morning Post, дочерняя организация Huawei Technologies, специализирующаяся на облачных технологиях, совместно с пекинским стартапом SiliconFlow, занимающимся разработкой инфраструктуры для ИИ, работает над тем, чтобы сделать модели ИИ DeepSeek доступными для конечных пользователей через свои облачные платформы. Во время праздников Лунного Нового года подразделение облачных вычислений Huawei активно сотрудничало с местной компанией, чтобы предоставить пользователям новые версии моделей DeepSeek V3 и R1, обеспечивая при этом эффективный и экономически выгодный доступ к ним.

Пользователям теперь доступны модели DeepSeek V3 и R1 через облачный сервис Huawei Ascend. Согласно заявлению Huawei Cloud, размещенному в субботу, производительность новых моделей соответствует уровню лучших мировых графических процессоров.

Недавний шаг компании Huawei совместно с SiliconFlow стал частью общего тренда растущей популярности моделей DeepSeek с открытым исходным кодом. Microsoft, как инвестор OpenAI, недавно интегрировала поддержку модели DeepSeek R1 на своей облачной платформе Azure и GitHub. В дополнение к этому, крупный игрок в сфере электронной коммерции Amazon также открыл возможность для разработчиков создавать приложения на основе «мощной и экономически выгодной» модели DeepSeek R1 через Amazon Web Services.

Несмотря на ограничения, наложенные рядом штатов и компаний, в США сохраняется высокий интерес к серверам, использующим модели искусственного интеллекта DeepSeek.