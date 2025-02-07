Дальнейшие продажи начали приносить разработчикам чистую прибыль

Игра вышла на платформах PS5, Xbox Series X/S и ПК и представляет собой ролевую игру от первого лица, где особое внимание уделено исторической достоверности и реализму. Это позволяет игрокам погрузиться в уникальную атмосферу средневековья.

Разработанная студией Warhorse Studios и изданная Deep Silver, Kingdom Come: Deliverance 2 является прямым продолжением первой части и продолжает историю главного героя — Генри. Действие разворачивается в Богемии XV века, где игроки оказываются в роли Генри, исследуя тщательно воссозданные исторические локации и встречая персонажей, вдохновлённых реальными событиями. Игра требует от игроков продумывать каждое действие, так как им предстоит столкнуться с реалистичными механиками, такими как голод, усталость, гигиена и другие аспекты жизни средневекового человека. Именно эта приверженность к детализации и стремление передать подлинный опыт эпохи сделали игру столь популярной среди поклонников жанра.

В интервью чешскому изданию Seznam Zprávy креативный директор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра подтвердил, что игра окупилась уже в первый день после выхода. Если продажи продолжат оставаться на высоком уровне, проект может в скором времени превзойти успех своей предшественницы. Для многих фанатов это не стало неожиданностью, так как студия Warhorse Studios ранее сообщала, что в день запуска было продано более миллиона копий игры. Вавра также поделился забавным фактом. Разработчики заключили пари относительно продаж этой популярной экшен-RPG, и он оказался прав, выиграв спор.

Хотя Вавра в интервью выглядел довольным успехом игры, он вызвал некоторую полемику, отвечая на негативные отзывы о Kingdom Come: Deliverance 2 в социальных сетях. В одном из своих недавних постов в Twitter он обратил внимание на обзор от GamesHub, обвинив его в том, что он снизил первоначальный рейтинг игры на Metacritic с 90 баллов.

С самого начала Kingdom Come: Deliverance 2 казалась обреченной на успех. Игра возглавила чарты продаж Steam ещё до своего релиза. Warhorse Studios также анонсировала, что поклонники могут ожидать выпуска DLC и бесплатного контента после запуска, что говорит о дальнейшем развитии проекта. Учитывая столь амбициозные планы и активную поддержку игры, многие фанаты с нетерпением ждут, что разработчики приготовят для них в будущем.