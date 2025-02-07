Ранее в сети начали появляться сообщения о повреждении видеокарт из-за данной технологии

Служба клиентской поддержки ASUS в Китае активно работает над тем, чтобы оказать помощь пользователям, пострадавшим от повреждений PCIe, связанных с новым механизмом Q-Release Slim. В групповом чате технической поддержки, скриншот которого опубликовал HXL в соцсети X, содержатся возможные меры, которые ASUS China планирует предпринять для решения этой проблемы. Также компания подтвердила, что будет пересматривать дизайн своего механизма Q-Release Slim.

ASUS China предлагает компенсацию пострадавшим пользователям в виде подарочной карты на сумму 200 юаней, что примерно 27 долларов, а также осуществляет полную замену поврежденной материнской платы и оказывает дополнительную помощь или гарантийные услуги для затронутых видеокарт.

ASUS прилагает все усилия для того, чтобы предотвратить возможность повреждений, вызванных новым механизмом Q-Release Slim. На данный момент не зафиксировано никаких случаев повреждений материнских плат ASUS с этим механизмом; сообщалось лишь о проблемах, связанных с графическими картами, установленных в слоты PCIe Q-Release Slim.

Производитель предлагает замену материнских плат для всех пользователей моделей ASUS с разъемом PCIe Q-Release Slim последнего поколения (не путать с предыдущей версией Q-Release, которая не включает «Slim» в названии). К подошедшим под замену относятся материнские платы серий Z790, B860, Z890, B850 и X870.

Функция Q-Release Slim от ASUS привлекла внимание после того, как пользователи сообщили о рисках, связанных с повреждением пинов PCIe графических карт. Внутренний механизм, который отвечает за закрепление и освобождение слота PCIe, предположительно может оставлять царапины на боковых стенках разъёма видеокарты.

Кроме того, ASUS China обсудила вопросы гарантии на графические процессоры, возникшие из-за повреждений, связанных с использованием нового механизма на последних материнских платах. По информации, полученной от партнёров по производству плат, гарантии на видеокарты должны оставаться действительными, даже если на пине PCIe возникают повреждения.