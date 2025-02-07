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Zelikman
Grand Theft Auto 5 перешагнул отметку в 210 миллионов реализованных копий
За последний квартал геймеры купили игру больше 5 миллионов раз

Grand Theft Auto 5 достигла новой вехи в продажах, как сообщается в свежем отчёте Take-Two Interactive. Не только GTA 5 продемонстрировала успех; Red Dead Redemption 2 также отметила рост продаж в последние месяцы 2024 года.

Хотя многие поклонники GTA с нетерпением ждут новостей о GTA 6, нынешняя игра всё ещё сохраняет колоссальную популярность. Ключевым фактором этого успеха, помимо высоко оцененного одиночного сюжетного режима, вероятно, является GTA Online, которая продолжает привлекать множество игроков, регулярно наслаждающихся её возможностями.

Недавно в заявлении компании Take-Two Interactive стало известно, что количество проданных копий GTA 5 достигло внушительных 210 миллионов с момента её выхода. Это число значительно превышает показатели многих популярных видеоигр, и при этом проект продолжает демонстрировать впечатляющий рост даже на таком позднем этапе своего жизненного цикла. Представители Take-Two сообщили, что в последние три месяца 2024 года было реализовано 5 миллионов копий GTA 5, что в среднем составило свыше 1,5 миллиона копий ежемесячно. Большинство игр могли бы гордиться таким успехом, если бы сумели продать столько копий за весь срок существования, не говоря уже о столь коротком отрезке времени и спустя столько лет после релиза.

Хотя множество поклонников было огорчено тем, что после релиза Red Dead Redemption 2 игра не привлекала должного внимания, это, похоже, не сказалось на желании игроков попробовать её. Несмотря на то, что объём продаж Red Dead Redemption 2 выглядит скромнее по сравнению с GTA 5, текущие продажи достигли внушительных 70 миллионов копий. Подобно GTA 5, Red Dead Redemption 2 неплохо продолжает продаваться, добавив еще три миллиона копий за квартал. Red Dead Redemption 2 отметила шестилетие, и её онлайн-режим больше не получает крупных обновлений.

Пока остаётся неясным, сможет ли Grand Theft Auto 6 оправдать ожидания, созданные этой серией, однако, вполне вероятно, что она установит новые рекорды продаж для Rockstar Games и Take-Two Interactive.

#гейминг #видеоигры #gta 5 #продажи
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