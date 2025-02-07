Сама же игра должна выйти 20 марта, если разработчики вновь не отложат релиз

Assassin's Creed Shadows выходит 20 марта, но уже подтверждено, что будет выпущен приквел в формате манги. Эта игра, созданная Ubisoft Quebec, стала 14-й частью популярной франшизы и будет разворачиваться в феодальной Японии. Несмотря на то что релиз еще далеко, Ubisoft поделилась множеством игровых кадров, чтобы разжечь интерес фанатов, а некоторым ютуберам и стримерам была предоставлена возможность поиграть заранее, что принесло смешанные отзывы.

Анонс манги был сделан на официальном аккаунте Assassin's Creed в X. В сообщении говорится, что данная манга станет приквелом к сюжетной линии Assassin's Creed Shadows и расскажет о «молодой ученице ассасина», которая ведёт борьбу против ордена тамплиеров в Японии. Манга сначала будет доступна в Японии в момент официального релиза игры, после чего она станет доступна и в других регионах. Стоит напомнить, что выход игры намечен на 20 марта, хотя сроки уже были изменены дважды.

Изначально дата релиза была установлена на 12 ноября 2024 года, но позже её перенесли на 14 февраля текущего года. Разработчики объяснили эту задержку желанием обеспечить игрокам более высокое качество впечатлений. Кроме того, Ubisoft столкнулась с критикой за некоторые исторические неточности и сомнительные рекламные материалы. В январе компания сообщила о дополнительной отсрочке на несколько недель, чтобы учесть отзывы сообщества и «предложить ещё более амбициозный и увлекательный запуск».