Обновление также добавляет некоторые улучшения в версию для PlayStation 5 и исправляет ряд проблем

Свежий патч для Star Wars Outlaws теперь доступен как на ПК, так и на консолях, предлагая поддержку NVIDIA DLSS 4 для пользователей ПК и усовершенствованные функции для PlayStation 5 Pro, а также ряд мелких исправлений.

Обновление под названием Title Update 1.5.1 имеет размер примерно 3 ГБ для ПК и консолей Xbox и 1,93 ГБ для PlayStation 5. Оно включает в себя поддержку Nvidia DLSS 4 и многокадровой генерации на ПК, что дает возможность владельцам видеокарт Nvidia RTX ощутить улучшение качества изображения благодаря новой модели Transformer. Кроме того, обладателям видеокарт серии RTX 50 предоставляется возможность увеличить количество кадров в секунду, используя ИИ для создания до трёх дополнительных кадров на каждый традиционно отображаемый кадр.

Новое обновление для Star Wars Outlaws, как уже было упомянуто, включает специальное улучшение для PlayStation 5 Pro, обновляющее PSSR до актуальной версии. Это изменение устранит ряд проблем с качеством изображения, заметных в предыдущем релизе игры. Также патч решает несколько мелких вопросов на всех платформах, о чём подробно говорится в официальных заметках к обновлению.

Когда Star Wars Outlaws вышла в прошлом году, игра находилась в далеко не идеальном состоянии. Однако, разработчик Ubisoft Massive активно работает над улучшением, устраняя основные недостатки и адаптируя игровой процесс по мере необходимости. В последнем обновлении были удалены некоторые спорные скрытые миссии, что сделало игру более комфортной для пользователей. Сейчас Star Wars Outlaws доступна на ПК, PlayStation 5, а также на Xbox Series X и Xbox Series S.