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Zelikman
AMD реализовала свыше 100 миллионов чипов для игровых консолей за четвёртый квартал прошлого года
Несмотря на это, доходы компании в игровом сегменте сократились


Компания AMD отчиталась о финансовых результатах за четвёртый квартал отметив, что текущее поколение игровых приставок и консолей демонстрирует выдающиеся результаты, и общие поставки компании превышают 100 миллионов единиц в этом квартале. Эти поставки включают полупроводниковые процессоры, используемые в большинстве современных игровых приставок, таких как PlayStation 4, PlayStation 5 и Steam Deck. Несмотря на достижение этого значимого рубежа для «Красного гиганта», совокупные доходы оказались в тени.

Согласно информации, доход AMD от игрового сегмента сократился на 59% в сравнении с последним кварталом прошлого года. Игровая выручка компании составила 563 миллиона долларов за три месяца, завершившихся в декабре 2024 года, что является значительным сокращением по сравнению с 1,4 миллиарда долларов за аналогичный период 2023 года. Тем не менее, общий доход AMD достиг рекорда в 7,7 миллиарда долларов, увеличившись на 24% благодаря росту в областях центров обработки данных и потребительского рынка.

По имеющимся данным, годовой доход в области ЦОД практически удвоился, а доход от клиентского сегмента увеличился на 52%, что позволило смягчить падение в игровом секторе. Гендиректор Лиза Су отметила, что она ожидает продолжение снижения доходов от игр по сравнению с предыдущим кварталом, хотя прогнозируемое снижение будет менее существенным, чем в других направлениях бизнеса. Глядя в будущее, Лиза подчеркивает, что запасы в каналах стабилизировались, а продажи полупродуктов вернулись к историческим трендам.

 В ходе конференц-звонка также обсуждали планы на следующий год для игрового сегмента AMD. Лиза Су добавила: «В этом поколении мы сосредоточимся на самой крупной части рынка геймеров с помощью нашей новой архитектуры RDNA 4». RDNA 4 предлагает существенно улучшенные возможности для трассировки лучей и вводит поддержку технологии искусственного интеллекта для масштабирования, что позволит обеспечить 4K-гейминг для широкой аудитории игроков.

Прогнозируется «умеренный рост» в сегменте игр и встроенных решений. В своих финансовых отчётах за 2025 год AMD намерена объединить потребительские и игровые сегменты в одну категорию. Также было указано, что ожидаемый доход составит «около 7 миллиардов долларов», что на 30% превышает результаты предыдущего года, благодаря сильному развитию в областях ЦОД и потребительских решений.

#amd #процессоры #чипы #гейминг #игровые консоли
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