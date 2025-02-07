Компания продолжает оставаться лидер в данном сегменте, но не показывает существенного роста продаж, как это делают китайские фирмы

Согласно последним сведениям от Canalys, в 2024 году на глобальном уровне было реализовано 147,6 млн планшетов, что на 9,2% больше, чем в 2023 году. Это стало первым увеличением на рынке с 2020 года. Canalys связывает данный рост, прежде всего, с возросшим числом обновлений от корпоративных заказчиков, в то время как продажи для обычных потребителей увеличились лишь незначительно.

Лучший рост на рынке показала Xiaomi, китайская компания, которая реализовала впечатляющие 9,2 млн планшетов в 2024 году, что на 73,1% превысило показатели прошлого года. Это достижение вывело ее на пятую позицию среди крупнейших производителей планшетов в мире, вытеснив Amazon с этого места. Lenovo и Huawei реализовали свыше 10 миллионов планшетов каждая, что на 12% и 29,3% превышает результаты прошлого года соответственно. Благодаря этому впечатляющему росту Huawei смогла обойти Lenovo, увеличив свою долю на мировом рынке до 7,3%. Оба производителя сохраняют свои лидерские позиции и в совокупности занимают 57,4% рынка.

На втором месте расположилась Samsung, зафиксировав рост на 8,2% и достигнув 18,8% рынка с 27,8 миллиона проданных Galaxy Tab. Apple показала более скромное увеличение, реализовав лишь на 5,3% больше планшетов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Это привело к падению её доли на 1,4 процентных пункта до 38,6%, поскольку новые модели iPad Pro значительно подорожали, а бюджетный iPad не обновлялся с 2022 года.