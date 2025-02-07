Компания начинает подготовку к скорому выходу новых бюджетных моделей из линейки Blackwell

С ожидаемым выходом GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti в конце марта, Nvidia завершает выпуск своей предыдущей модели на архитектуре Ada Lovelace. Согласно информации от инсайдера на форумах ITHome, поставки RTX 4060 могут сократиться на целых 60% в ближайшие недели.

Если это правда, вероятно, что RTX 4060 будет доступен с хорошими скидками в ближайшее время, что создаёт хорошие условия для реализации остатков. С точки зрения характеристик, RTX 5060 не предлагает значительных преимуществ, за исключением поддержки DLSS 4 и некоторых других программных функций. Таким образом, сейчас стало идеальное время для тех, кто собирает бюджетные ПК, чтобы приобрести актуальный графический процессор от Nvidia.

Это подтверждает предыдущие слухи о прекращении их производства. Наиболее интересным приобретением может стать модель GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти, учитывая последние тенденции в геймдеве. Этот вариант не только предлагает более мощный графический процессор, но и дополнительные 8 ГБ VRAM обеспечивают его более долгий срок поддержки новых игровых проектов.

С учётом ограниченного объёма поставок GeForce RTX 4060, стоит ожидать, что и версия Ti столкнётся с аналогичной ситуацией. Тем не менее, даже после завершения производства RTX 4060, есть неплохие альтернативы в лице Arc B580 и AMD Navi 44, которые смогут занять освободившуюся нишу и удовлетворить потребности пользователей.