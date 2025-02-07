Компании скорректировали стоимость адаптеров на собственных сайтах

Рост цен на графические процессоры усугубляется. Очевидно, что продажа видеокарт по значительно завышенным ценам — это обычная практика спекулянтов, но партнеры Nvidia по производству адаптеров идут по тому же пути, что делает финансовое бремя на геймеров еще более тяжелым.

Всего через несколько дней после того, как разные ритейлеры значительно увеличили стоимость, компании, такие как ASUS и MSI, удивили всех, официально повысив цены. Посетив веб-сайт ASUS, можно увидеть все модели RTX 5090 и RTX 5080, при этом некоторые из них имеют отмеченные рекомендованные розничные цены. На момент написания статьи только одна видеокарта продается по этой цене — PRIME GeForce RTX 5080 стоимостью 999 долларов.

Тем не менее, несколько моделей графических процессоров RTX 5080 теперь предлагаются по завышенным ценам. Самой дорогой версией ASUS RTX 5080 является ROG Astral, цена которой составляет астрономические 1649 долларов. В то же время, стоимость RTX 5090 доходит до колоссальных 3079 долларов. Однако, даже по этой цене данный графический процессор пока оказывается недоступным для покупки.

Наименьшая цена на ASUS 5090, которую можно найти, это TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC edition, который стоит уже 2749,99 долларов. Это уже на 37,5% выше предыдущей цены.

MSI предлагает свои версии RTX 5080 и RTX 5090 с некоторой щедростью, однако, их цены остаются неоправданно высокими. На данный момент самая доступная модель MSI RTX 5080 — Ventus 3X, цена которой составляет 1139 долларов. Самая дорогая версия RTX 5080, Suprim Liquid, реализуется за 1499 долларов.

Однако, это еще не столь безумно, как расценки на RTX 5090, где минимальная стоимость начинается с 2379 долларов за Ventus 3X и достигает 2789 долларов за RTX 5090 Suprim Liquid SOC. Это демонстрирует значительное удорожание, которое составляет 50% для RTX 5080 и до 39,5% для RTX 5090. Стоит подождать, пока цены нормализуются через несколько недель, или присмотреться к RTX 5070 Ti и RTX 5070.