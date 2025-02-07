Однако, информации по техническим характеристиками данных смартфонов нет до сих пор

На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что серия Nubia Neo уверенно заняла свою позицию в обширном ассортименте смартфонов ZTE. Главной целевой аудиторией этой линейки являются пользователи, которые ищут устройства среднего сегмента с хорошим временем работы от батареи. Она находится на промежуточном уровне между бюджетными моделями и более дорогими игровыми смартфонами RedMagic.

Недавно устройства Nubia Neo 3 4G и 5G были замечены в списке поддерживаемых гаджетов Google Play Console, что указывает на близкий анонс нового смартфона. Это событие произошло почти через год после выхода Nubia Neo 2 5G в феврале 2024 года. В списке указаны модели «Z2461» для 4G и «Z2464N» для 5G, которые имеют кодовые названия «P720F10» и «P780F01» соответственно.

Хотя точные спецификации и практически любая другая информация о Nubia Neo 3 остаются под завесой тайны, характеристики Neo 2 дают понимание того, чего стоит ожидать. Nubia Neo 2 оборудован 6,72-дюймовым дисплеем на базе IPS LCD с частотой обновления 120 Гц и работает на чипсете Unisoc T820 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. Этот смартфон включает в себя двойную камеру с основным сенсором на 50 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком глубины, а также фронтальную камеру на 16 мегапикселей.

От Neo 3 можно ожидать ряд улучшений в области вычислительной мощности, камеры или работы батареи. Neo 2 уже обладает впечатляющей батареей ёмкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт. Неясно, как именно Nubia сможет усовершенствовать эти показатели. Дополнительные подробности должны стать известны в ближайшее время.