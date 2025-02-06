На выставке CES 2025 компания ASUS впервые представила свои новые флагманские видеокарты GeForce RTX 5090 в премиальном исполнении ROG Astral. Данное решение стало одним из самых дорогих на рынке за счёт мощной системы охлаждения и самой насыщенной компонентной базы. Однако, как оказалось, есть еще более дорогостоящее исполнение, созданное специально для арабски шейхов.
ASUS выпустила видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition. На арабском языке Dhahab означает «золото». Это по сути такое же исполнение с четырьмя вентиляторами, испарительной камерой и огромным радиатором толщиной практически в 4 слота. Однако, как показано на изображениях, видеоадаптер выполнен в золотом цвете и дополнена арабской каллиграфией.
«Видеокарта ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition — это дань уважения стремительной эволюции Ближнего Востока. Она отличается уникальным силуэтом, символизирующим переход от песков к небесам», — заявляет производитель.
Сообщается, что варианты ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition будут доступны исключительно на Ближнем Востоке.Скорее всего, данное исполнение будет существенно дороже стандартной версии. Стоит отметить, что последняя у большинства ритейлеров оценивается около 3000 долларов, и даже с таким ценником её не найти нигде в наличии.