Видеокарта создана на базе премиального исполнения ROG Astral

Источник изображения: Videocardz

На выставке CES 2025 компания ASUS впервые представила свои новые флагманские видеокарты GeForce RTX 5090 в премиальном исполнении ROG Astral. Данное решение стало одним из самых дорогих на рынке за счёт мощной системы охлаждения и самой насыщенной компонентной базы. Однако, как оказалось, есть еще более дорогостоящее исполнение, созданное специально для арабски шейхов.

Источник изображения: Videocardz

ASUS выпустила видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition. На арабском языке Dhahab означает «золото». Это по сути такое же исполнение с четырьмя вентиляторами, испарительной камерой и огромным радиатором толщиной практически в 4 слота. Однако, как показано на изображениях, видеоадаптер выполнен в золотом цвете и дополнена арабской каллиграфией.

«Видеокарта ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition — это дань уважения стремительной эволюции Ближнего Востока. Она отличается уникальным силуэтом, символизирующим переход от песков к небесам», — заявляет производитель.

Источник изображения: Videocardz

Сообщается, что варианты ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition будут доступны исключительно на Ближнем Востоке.Скорее всего, данное исполнение будет существенно дороже стандартной версии. Стоит отметить, что последняя у большинства ритейлеров оценивается около 3000 долларов, и даже с таким ценником её не найти нигде в наличии.