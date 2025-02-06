Первые устройства с данным чипом поступят на рынке в конце 2025 или начале 2026 года

В то время как массовое производство M4 осуществляется на втором поколении 3-нм технологического процесса TSMC, известного как 3-нм «N3E», ETNews сообщает, что M5 будет использовать усовершенствованную 3-нм архитектуру N3P. Это приведёт к увеличению эффективности до 10% и росту производительности на 5%. К тому же, новый чип M5 от Apple, вероятно, будет обладать мощным Neural Engine, который позволит ему обрабатывать более сложные функции генеративного ИИ непосредственно на устройстве.

Что касается того, в каких устройствах Apple планирует применить M5, уже сообщалось, что обновлённый iPad Pro станет первым кандидатом с ожидаемым запуском в конце 2025 года или первой половине 2026 года. Корейские СМИ также приводят точные детали, которые подкрепляют уверенность в том, что Apple вновь нацелена на свою линейку планшетов в плане дебюта новых чипов. Кроме того, M5 может стать первым решением от компании из Купертино, который воспользуется технологией упаковки Small Outline Integrated Circuit от TSMC.

Этот метод позволяет размещать чипы в трёхмерной конструкции, что способствует лучшему тепловому управлению, снижению утечек тока и улучшению электрических характеристик по сравнению с плоскими чипами. Поскольку ожидается, что 11-дюймовые и 13-дюймовые модели сохранят прежний дизайн своих предшественников, выбор новой упаковки для M5 может оказаться весьма целесообразным.

Также сообщается, что новый чипсет будет интегрирован во втором поколении Apple Vision Pro, а также в обновлённых моделях MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов.