Разработчики официально объявили об этом на своих ресурсах, поблагодарив фанатов проекта.

Kingdom Come: Deliverance 2 уже достигла значительных высот с момента своего выхода. Всего через сутки после релиза было реализовано более миллиона копий игры. Эта информация поступила из официальных аккаунтов Warhorse Studios в социальных сетях.

«Мы безмерно благодарны за вашу поддержку — спасибо вам за то, что вы сделали Kingdom Come: Deliverance 2 триумфом!», — заявили в компании.

Помимо впечатляющих результатов продаж, Kingdom Come: Deliverance 2 в настоящее время демонстрирует рейтинг "Очень положительно" в Steam. Игроки отмечают высокое качество исполнения игры на момент её релиза, что в наши дни является довольно редким явлением. Это было ожидаемо, ведь разработчики со временем понимают, какие аспекты требуют доработки, особенно в версиях для ПК, а также исправляют ошибки, которые могли быть упущены.

Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, превзошла все ожидания, предоставляя увлекательный сюжет, сбалансированную боевую систему и великолепную графику, что в комплексе создаёт выдающийся опыт. Учитывая минимальное количество проблем, игра значительно опережает свою предшественницу. Фанаты остаются очень удовлетворены достигнутыми результатами и усилиями, вложенными командой Warhorse Studios.

Kingdom Come: Deliverance 2 — это продолжение первой части игры, действие которой разворачивается в Богемии 15-го века. В этой открытой ролевой игре вы берёте на себя роль Генриха Скалицкого и отправляетесь в приключение, насыщенное романтикой, битвами и жаждой мести, которая вас вдохновляет. В отличие от ряда других исторических игр, Kingdom Come: Deliverance 2 особенно гордится своей приверженностью к исторической достоверности, однако разработчики предусмотрели, что некоторые элементы могут быть адаптированы, чтобы не перегружать игру слишком строгими фактами.

На данный момент Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра предлагает различные издания, каждое из которых включает уникальные внутриигровые бонусы, в зависимости от того, какое издание выберет пользователь.