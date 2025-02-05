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Zelikman
GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti выйдут в марте и получат разъёмы доп. питания 8-pin
Китайское издание, связанное с компанией Zotac, раскрыло некоторые детали о бюджетных моделях Nvidia Blackwell

Как сообщают китайский ресурс Brother Pan Talks Computers, новейшие бюджетные видеокарты из серии Nvidia GeForce RTX 5000 не будут оснащаться 16-контактными разъёмами питания 12VHPWR/12V-2×6. Вместо этого GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti получат старые добрые 8-pin. Стоит отметить, что данное издание связано с одним из партнёров Nvidia по производству видеокарт — Zotac.

Также инсайдеры сообщают, что для запитывания систем с RTX 5060 и RTX 5060 Ti потребуется блок питания мощностью от 650 Вт. Предыдущие модели требовали источники с номинальной мощностью от 550 Вт. Судя по всему, потребление новинок может быть немного выше. По полученной информации, оба адаптера выйдут в марте этого года.

Касательно цен источник утверждает, что за старшую модель в лице RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти на борту придётся выложить в районе 3 899 китайских юаней. Если переводить на российские рубли — в районе 52 тысяч. Вариант с 8 ГБ памяти выйдет от 3299 юаней — 44 тысячи рублей. За младшую версию RTX 5060 требуют 2599 юаней, что эквивалентно 35 тысячам рублей. Всё же информация пока неофициальна. Nvidia еще не давала своих комментариев о стоимости и других особенностях своих новых бюджетных решений. 

Ранее в сети ходили слухи, что бюджетные модели также получат чипы стандарта GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и 128-битную шину памяти.

#nvidia #видеокарты #geforce #zotac #rtx 5060 #rtx 5060 ti
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