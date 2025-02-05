Ранее в данном топе несколько месяцев подряд лидерство оставалось за смартфонами с чипом Snapdragon 8 Elite

AnTuTu представил свой свежий рейтинг производительности топовых смартфонов. В то время как процессор Snapdragon 8 Elite занимал лидирующие позиции последние месяцы, теперь Dimensity 9400 вышел на первое место по данным за январь 2025 года.

В частности, Vivo X200 Pro Satellite Edition, основанный на Dimensity 9400, стал лидером нового рейтинга производительности, продемонстрировав средний результат в 2 896 624 балла. На второй позиции расположился OnePlus Ace 5 Pro, работающий на базе Snapdragon 8 Elite, с показателем в 2 888 193 балла, что также впечатляет. Таким образом, переход Dimensity 9400 в топ позволяет увидеть изменения в конкурентной борьбе между флагманскими устройствами.

Важно упомянуть, что разница в показателях между устройствами незначительная, однако, в последние месяцы смартфоны на платформе Dimensity 9400 показывали более низкие результаты по сравнению с флагманами Snapdragon 8 Elite в тестах AnTuTu. К примеру, в ноябре 2024 года ROG Phone 9 Pro значительно опередил Vivo X200 Pro.Следует отметить, что AnTuTu формирует свои ежемесячные рейтинги, учитывая различные факторы.

Одним из ключевых требований является наличие не менее 1000 корректных запусков устройства за месяц, что объясняет изменчивость рейтингов. Кроме того, важны не только показания синтетических тестов. Для полной оценки необходимо также принимать во внимание такие аспекты, как качество экрана, производительность камеры, ёмкость аккумулятора и эффективность программного обеспечения.