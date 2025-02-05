Устройство имеет два режима работы, один из которых подразумевает использование технологии E-Ink

HANNspree Hybri — это один из немногих мониторов с технологией TLCD, доступных на рынке. Трансфлективные дисплеи сочетают в себе преимущества отражающих экранов E Ink, и систем с подсветкой, позволяя пользователям легко переключаться между двумя режимами.

Это значит, что устройство можно использовать в течение дня, не утомляя глаза благодаря отраженному свету, что обеспечивает отличную читаемость даже под ярким солнечным светом — это особенно удобно для офисов с большими окнами в дневное время. Вечером же можно активировать подсветку и использовать экран как стандартный монитор. Поскольку данный дисплей не создает бликов и не мерцает, он считается особенно приятным для зрения.

При частоте обновления 75 Гц и времени отклика 5 мс видео и анимация должны отображаться гладко, в отличие от, скажем, экранов E Ink. Без активной подсветки энергозатраты монитора уменьшаются примерно на 80% по сравнению с аналогичными моделями. У устройства размер экрана составляет 23,8 дюйма, разрешение 1920х1080 пикселей, а также имеется 8-битная TN-панель, способная воспроизводить 16,7 миллиона оттенков. Яркость подсветки достигает 50 нит — это не слишком много, но её вполне достаточно.

Монитор HANNspree Hybri будет предлагаться на Тайване по цене $899. Информация о выходе данной модели на другие рынки будет доступна позже. Также для других регионов может отличаться и ценник.