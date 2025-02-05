Автомобиль уже получил одобрение типа транспортного средства на территории России

Китайская компания FAW, под брендом которой функционирует премиальный Hongqi, получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свою новую модель — второе поколение кроссовера HS7. Этот документ доступен в открытой базе данных Росстандарта. Его оформление открывает возможность для Hongqi начать официальные продажи обновлённой модели, которая была анонсирована в конце прошлого года.

Ранее на российском рынке присутствовал первый выпуск HS7, но сейчас информация о нём на официальном сайте марки отсутствует. Скорее всего, старт продаж новой версии кроссовера состоится в ближайшее время. Известно, что для российского рынка HS7 оснастят 2-литровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом. Будут доступны как версии с передним, так и с полным приводом, а также конфигурации с семью местами в салоне.

В дополнение к этому, в реестре министерства появился ОТТС для модели Hongqi с заводским номером C095. Ранее под этой маркой значился минивэн HQ9, который премиальная марка представила на российском рынке в 2023 году, но сейчас он также отсутствует в официальном списке доступных моделей. Не исключено, что в Hongqi, оценив возможности продажи небольшой партией, пришли к решению о начале массового производства HQ9, хотя официального объявления о расширении модельного ряда пока не было.

В первой половине года в России ожидается выход на рынок лифтбека Hongqi H6, который будет предложен как наиболее спортивная модель бренда. Также подтверждено, что на рынок выйдет один из флагманских седанов под индексом L1.