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Zelikman
Hongqi готовится выпустить на российский рынок второе поколение своих кроссоверов HS7
Автомобиль уже получил одобрение типа транспортного средства на территории России

Китайская компания FAW, под брендом которой функционирует премиальный Hongqi, получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свою новую модель — второе поколение кроссовера HS7. Этот документ доступен в открытой базе данных Росстандарта. Его оформление открывает возможность для Hongqi начать официальные продажи обновлённой модели, которая была анонсирована в конце прошлого года.

Ранее на российском рынке присутствовал первый выпуск HS7, но сейчас информация о нём на официальном сайте марки отсутствует. Скорее всего, старт продаж новой версии кроссовера состоится в ближайшее время. Известно, что для российского рынка HS7 оснастят 2-литровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом. Будут доступны как версии с передним, так и с полным приводом, а также конфигурации с семью местами в салоне.

В дополнение к этому, в реестре министерства появился ОТТС для модели Hongqi с заводским номером C095. Ранее под этой маркой значился минивэн HQ9, который премиальная марка представила на российском рынке в 2023 году, но сейчас он также отсутствует в официальном списке доступных моделей. Не исключено, что в Hongqi, оценив возможности продажи небольшой партией, пришли к решению о начале массового производства HQ9, хотя официального объявления о расширении модельного ряда пока не было.

В первой половине года в России ожидается выход на рынок лифтбека Hongqi H6, который будет предложен как наиболее спортивная модель бренда. Также подтверждено, что на рынок выйдет один из флагманских седанов под индексом L1.

#россия #автомобили #транспорт #hongqi #hs7
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