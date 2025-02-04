Обе компании продолжат переговорный процесс по данному вопросу

Компании Nissan и Honda собирались поделиться информацией о своём плане создания холдинга к концу января. Однако, этого до сих пор не произошло и, по данным источников Kyodo, в ближайшее время не произойдёт. Согласно инсайдерской информации, руководство Honda не удовлетворено стратегией Nissan в аспекте финансов.

В обеих организациях заявляют, что продолжают обсуждать детали слияния. Одним из главных условий для образования холдинга стало требование к Nissan обеспечить стабильный прогресс в решении возникающих трудностей. Судя по мнениям инсайдеров, в Honda считают, что усилия со стороны Nissan для этого недостаточны. Переговоры продолжаются, и обе компании пока не пришли к окончательному соглашению, что создаёт неопределённость в их будущем сотрудничестве. Такое положение ставит возникновение холдинга под вопрос.

Nissan нацелен улучшить свои результаты в первую очередь за счёт сокращения расходов, оптимизации ассортимента моделей и снижения численности сотрудников. В конце января поступила информация о том, что в США ожидается увольнение примерно двух тысяч работников, а производственные мощности некоторых заводов будут уменьшены на 25%. Кроме того, ожидаются и сокращения штата в Таиланде.

Что касается Mitsubishi Motors, то, несмотря на ранее существовавшие планы по участию в создаваемом альянсе, компания, скорее всего, решит остаться самостоятельной. Первые слухи об этом появились в конце предыдущего месяца. Ожидалось, что Mitsubishi анонсирует своё решение 3 февраля вместе с новым финансовым отчётом, однако, этого не случилось.Теперь встаёт вопрос и о соединении Nissan и Honda.