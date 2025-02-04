Samsung продолжает улучшать оптимизацию чипы и надеется, что в ближайшие месяцы доведёт его до совершенства

Запуск Galaxy S25 с процессором Snapdragon 8 Elite стал для Samsung упущенной возможностью оптимизировать затраты на чипы и продемонстрировать эффективность своего 3-нм процесса GAA. Тем не менее, компания надеется исправить свою ошибку, запланировав анонс Exynos 2500 позже в этом году. В своём последнем финансовом отчёте подразделение System LSI отметило, что новый флагманский чип проходит оптимизацию и будет представлен во второй половине 2025 года.

Проблемы с запуском 3-нм GAA-технологий привели к тому, что Samsung не смогла произвести Exynos 2500 в необходимом объёме, в результате чего вся линейка Galaxy S25 была вынуждена использовать исключительно Snapdragon 8 Elite. Тем не менее, существует вероятность, что аналогичные шаги не будут предприняты для предстоящей линейки складных смартфонов. Технологический аналитик Брайан Ма отметил, что подразделение System LSI компании во время отчёта Samsung за четвёртый квартал 2024 года сообщило о том, что Exynos 2500 готовится к релизу, который ожидается во второй половине 2025 года.

Однако, не предоставлено никаких конкретных сведений о том, в каком устройстве Exynos 2500 будет представлен. Можно лишь попытаться угадать планы Samsung. Например, инсайдер раскрыл характеристики этого чипсета и упомянул, что он найдёт применение в Galaxy Z Flip 7. По имеющимся данным, Exynos 2500 был протестирован в Geekbench 6. Он показал более низкие результаты как в одноядерных, так и в многоядерных тестах по сравнению с Snapdragon 8 Elite. Тем не менее, на практике маловероятно, что разница окажется критической, но Samsung всё еще должна доказать, что её чипы Exynos не хуже, чем у конкурентов. Стоит надеяться, что в будущем этот чипсет будет доработан настолько, что сможет составить достойную конкуренцию другим решениям на рынке.