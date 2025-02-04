Данный государственный фонд сформирован по примеру аналогичных программ в ОАЭ и Норвегии

Президент США Дональд Трамп заявил о своих намерениях найти эффективное решение для запрета TikTok в США, после того как приложению была предоставлена временная отсрочка минувшим месяцем. В день своего вступления в должность Трамп подписал указ, разрешающий TikTok функционировать в течение 75 дней. Его последние замечания были сделаны в контексте объявления о создании суверенного Фонда национального благосостояния США.

Недавние шаги в отношении TikTok входят в состав указа, подписанного им в Белом доме сегодня. Несмотря на то, что документ еще не опубликован на официальном сайте Белого дома, в администрации подтвердили, что президент подписал указ о создании Фонда национального благосостояния. Этот фонд представляет собой инвестиционный инструмент, используемый правительством, и аналогичные фонды широко распространены в международной финансовой практике, с которыми работают такие государства, как ОАЭ и Норвегия.

Во время подписания своего указа Трамп поделился размышлениями о будущем TikTok. Дональд Трамп отметил, что его новый фонд может в конечном итоге приобрести TikTok. Это популярное социальное приложение оказалось под запретом в США из-за Закона о защите американцев от контролируемых другими странами приложений (PAFACA), согласно которому иностранное владение является основным препятствием для его функционирования в стране.

75-дневный срок, предоставленный Трампом, означает, что TikTok может прекратить свою деятельность в Соединённых Штатах в начале апреля. Сегодня американский лидер, что ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями TikTok. Трамп считает, что к концу этого месяца он сможет принять решение относительно будущего приложения, что подразумевает.