Компания продаёт данные камеры сторонним производителям смартфонов, но решила не внедрять её в свои устройства

Известный инсайдер Ice Universe высказывает своё мнение о причинах, по которым, по его мнению, 200-мегапиксельный датчик ISOCELL HP9 был убран из конфигурации камеры Galaxy S25 Ultra. Эксперт указал, что физические размеры блока камеры аналогичны размерам флагманского устройства. Чтобы корейская компания даже задумалась о его применении, потребуются значительные усилия по модификации своего флагмана, и даже в этом случае не факт, что он пройдёт проверку на стилистическое соответствие.

Что касается технологии AloP (All Lenses on Prism), которая, по слухам, будет внедрена в Galaxy S25 Edge, то этот метод нов и, вероятно, потребует значительных затрат на его интеграцию в Galaxy S25 Ultra, учитывая все остальные детали, входящие в процесс производства флагмана.

Хотя данное решение и представляет собой альтернативу, оно способно отпугнуть значительную часть клиентов Samsung. К тому же, увеличенная камера может добавить лишний вес смартфону, что, в свою очередь, негативно скажется на пользовательском опыте покупателей. Исследование Samsung под названием AloP может оказаться крайне важным для корейского технологического гиганта, позволяя ему внедрить мощные датчики, такие как 200MP ISOCELL HP9, в будущем.

Кроме этого, в другом сообщении инсайдер указывает на то, что подобные датчики являются «демонстрационными» образцами, а не серийными моделями. Это подразумевает, что их выпуск будет осуществляться в ограниченных количествах и они не подойдут для Galaxy S25 Ultra из-за высокой стоимости и громоздкости.