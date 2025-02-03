Специалисты из PBKreviews разобрали новый флагман компании, оценив удобство его обслуживания.

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S25 Plus уже на рынке, и их цена заставляет задуматься о том, как защитить устройство от повреждений и избежать дорогостоящего ремонта. Однако, если неприятность всё же произошла, то есть хорошие новости. Заключаются они в том, что Galaxy S25 Plus оказался относительно простым в ремонте. Это подтвердила недавняя разборка, проведённая экспертами из PBKreviews, которые оценили ремонтопригодность устройства на 9 из 10 баллов.

Согласно анализу, Samsung внесла несколько изменений во внутреннюю конструкцию Galaxy S25 Plus, которые упрощают процесс ремонта. Одним из ключевых улучшений стал новый чехол для аккумулятора, который облегчает его извлечение. Это важный шаг, учитывая, что замена батареи — одна из самых частых причин обращения в сервисные центры.

Беспроводная зарядная катушка Qi, которая закрывает аккумулятор, также легко снимается. Для этого требуется открутить 21 винт Philips. Использование подобных винтов вместо таких, как Pentalobe у Apple, делает процесс разборки более доступным для пользователей и ремонтных мастерских.

Хотя Samsung по-прежнему использует клей для фиксации некоторых компонентов, таких как заднее стекло, защитные крышки объективов и кольца камер, их можно относительно легко удалить с помощью нагрева. Сборка телефона после ремонта также не вызывает сложностей. В целом, PBKreviews высоко оценили ремонтопригодность Galaxy S25 Plus, поставив ему ту же оценку, что и его предшественнику, Galaxy S24 Plus.

Ремонтопригодность смартфона — это не просто технический аспект, а важный фактор, влияющий на стоимость обслуживания и удобство пользователей.

Несмотря на то, что Galaxy S25 Plus стал проще в ремонте, это не означает, что каждый сможет починить его своими руками. Процесс требует определённых навыков и осторожности, так как неправильные действия могут привести к дополнительным повреждениям и ещё большим расходам. Однако, для тех, кто имеет опыт в ремонте электроники, улучшенная ремонтопригодность Galaxy S25 Plus — это несомненный плюс.