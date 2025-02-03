Компания представила свой новый отчёт по используемом у геймерами оборудованию

Steam опубликовала очередной отчёт по аппаратному и программному обеспечению пользователей за январь 2025 года, и в области графических процессоров изменений практически нет. Nvidia продолжает оставаться ведущим производителем, а настольная версия RTX 3060 остаётся наиболее популярной среди игроков. На втором месте находится видеокарта RTX 4060 для ноутбуков.

Как и в предыдущих опросах, в этом списке немного видеокарт AMD Radeon. На самом деле, единственными дискретными моделями, попавшими в топ-40, являются Radeon RX 6600, RX 580 и RX 6700XT. В этом списке также присутствует несколько интегрированных графических процессоров от AMD, однако конкретные модели не указаны в данных Steam. Тем не менее, среди лидирующих графических процессоров, вероятнее всего, находится Radeon 780M, который устанавливают во многих портативных игровых устройствах.

Безусловно, в будущих релизах могут появиться дополнительные дискретные графические процессоры AMD, особенно после выхода моделей Radeon RX 9070 и 9070 XT. Эти устройства будут частью архитектуры RDNA 4 и должны конкурировать с RTX 5070 и RTX 5070 Super.

Тем не менее, первую партию графических карт серии RTX 5000 Nvidia уже выпустила, а позже планирует выпустить дополнительные процессоры Blackwell в конце февраля. Если им удастся привлечь такое же количество геймеров, как это сделали карты среднего и высшего уровня из серии RTX 40, результаты опроса оборудования Steam могут существенно измениться к концу года.

Касательно процессоров, свежие данные опроса Steam показывают, что Intel по-прежнему занимает ведущие позиции. Это невзирая на последние неудачи, начиная с нестабильности моделей 13-го и 14-го поколений и заканчивая слабой игровой производительностью актуальных решений.