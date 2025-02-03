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Zelikman
В сети появились сообщения о выходе из строя новых RTX 5090 и RTX 5090D после обновления драйверов
По мнению экспертов, проблема может заключаться в совместимости интерфейса PCIe. Однако Nvidia пока не давала никаких комментариев.

30 января Nvidia выпустила свои новые видеокарты GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5090D. Последний представляет собой специальную версию для Поднебесной, соответствующую экспортным ограничениям США. Хотя RTX 5090D имеет урезанные возможности в области искусственного интеллекта и майнинга, его техническая конфигурация ядра идентична RTX 5090. Однако, несмотря на ограниченный стартовый тираж, первые владельцы этих видеокарт столкнулись с серьёзными проблемами.

На китайских форумах, таких как Chiphell, Baidu и Bilibili, появилось множество сообщений о том, что видеокарты GeForce RTX 5090D превращаются в кирпичи после установки последних драйверов. Проблемы затрагивают модели от производителей Colorful и Manli, а также есть сообщения о схожих неполадках с решениями от Gigabyte.

Один из пользователей на форуме Chiphell рассказал, что после установки драйверов экран его компьютера с видеокартой Colorful GeForce RTX 5090D стал черным. Видеокарта перестала распознаваться системой, несмотря на проверку интерфейсов DisplayPort и HDMI. Аналогичная ситуация была описана на Baidu, где владелец видеокарты Manli GeForce RTX 5090D также столкнулся с тем, что система перестала видеть адаптер после обновления драйверов.

Продавец на платформе Goofish заявил, что все модели Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5090D подвержены этой проблеме. По его словам, последние драйверы могут привести к сбою видеокарты, делая её нераспознаваемой системой. Также существует небольшой риск полного выхода видеокарты из строя, включая случаи сгорания микросхем.

Проблемы, похоже, не ограничиваются RTX 5090D. Некоторые пользователи GeForce RTX 5090 также сообщают о схожих неполадках. Например, на сабреддите ASUS один из пользователей заявил, что его система не может обнаружить видеокарту ни через драйверы, ни через BIOS. Попытки сбросить настройки CMOS не принесли результата.

Некоторые пользователи предполагают, что проблема может быть связана с совместимостью интерфейса PCIe. Переключение с режима PCIe 5.0 на 4.0 может помочь, как показал в своём видео известный оверклокер Der8auer. Однако это решение пока не подтверждено официально. Серия Nvidia GeForce RTX 5000 является первой, полностью совместимой с PCIe Gen5, что может вызывать проблемы при использовании на старых материнских платах. Кроме того, на некоторых платах линии PCIe Gen5 разделены с разъёмами M.2, что также может приводить к конфликтам.

Выпуск Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5090D сопровождается не только высокими ожиданиями, но и серьёзными техническими проблемами. Пользователи сталкиваются с нераспознаванием видеокарт, сбоями драйверов и даже риском повреждения оборудования. Пока Nvidia не предоставила официального комментария или исправления, пользователям точно не стоит гнаться за долгожданными новинками. Тем более на фоне продолжающегося дефицита на рынке.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5090 #rtx 5090d
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