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Zelikman
Apple Powerbeats Pro 2 могут появиться на рынке уже на следующей неделе
Сообщается, что данные наушники получат тот же чип Apple H2, что находится в AirPods Pro 2


По информации инсайдера Марка Гурмана, новые фитнес-наушники Apple Powerbeats Pro 2 могут быть представлены уже на следующей неделе. За последние несколько недель в сети появилось несколько утечек, раскрывающих дизайн и ключевые характеристики устройства. Новый отчет Гурмана подтверждает эти данные и добавляет возможную дату выхода и стоимость наушников.

Согласно Гурману, Powerbeats Pro 2 поступят в продажу во вторник, 11 февраля, по цене 250 долларов. Новинка получит чип Apple H2, который также используется в AirPods Pro 2. Это обещает значительное улучшение качества звука, шумоподавления и энергоэффективности по сравнению с оригинальными Powerbeats Pro. Одной из ключевых особенностей станет встроенный оптический датчик сердечного ритма, предназначенный для отслеживания эффективности тренировок. Эта информация, ранее появлявшаяся в утечках, теперь подтверждена Гурманом.

Как видно на полученных изображениях, Powerbeats Pro 2 обретут обновлённый дизайн с более изящными заушниками. Наушники будут доступны как минимум в четырёх цветовых вариантах: Jet Black, Hyper Purple, Quick Sand и Electric Orange. Подробности о времени автономной работы, зарядке и уровне водонепроницаемости пока не раскрываются, но можно ожидать небольших улучшений в этих аспектах, учитывая, что оригинальные Powerbeats Pro были выпущены ещё в 2019 году. Ранее утечки от Deallabs и @billbil_kun указывали, что в Европе цена на Powerbeats Pro 2 составит около 299,95 евро.

#технологии #наушники #утечки #airpods pro 2 #apple powerbeats pro 2
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