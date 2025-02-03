В сети также появился короткий видеоролик, демонстрирующий модуль камер устройства

Xiaomi 15 Ultra появится в продаже уже в конце этого месяца, и в сети уже появилось видео с демонстрацией устройства. Кроме того, стала известна предполагаемая дата презентации смартфона, которая может оказаться точной.

Ролик длится всего 2 секунды, но он позволяет рассмотреть заднюю панель устройства. Дизайн соответствует ранее опубликованным утечкам. На видео видна массивная круглая камера, напоминающая по форме хоккейную шайбу, с логотипом Leica. В модуль камеры встроены четыре объектива: перископический телеобъектив расположен в правом верхнем углу, а остальные три камеры выстроены в ряд под ним.

Согласно ожиданиям, Xiaomi 15 Ultra будет оснащён четырьмя камерами: основным модулей, телеобъективом, сверхширокоугольной камерой и перископическим телеобъективом. Основная камера, как предполагается, получит 1-дюймовый сенсор. Задняя панель смартфона, судя по всему, будет выполнена из стекла. Рамка устройства, вероятно, будет плоской, но на видео это не видно из-за угла съёмки. Задняя панель слегка изогнута по краям, что указывает на использование дизайна с четырьмя микроизгибами как спереди, так и сзади. Камера заметно выступает над поверхностью корпуса, хотя точную степень выступа сложно оценить из-за ракурса. На боковой грани расположены кнопки питания/блокировки и регулировки громкости.

В отдельной утечке появилась информация о дате презентации Xiaomi 15 Ultra. Согласно постеру, устройство будет представлено 26 февраля в Китае. Презентация, как ожидается, начнётся в 19:00 по местному времени. Эта информация может быть достоверной, учитывая, что глобальная версия смартфона, вероятно, будет анонсирована на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Видео и постер были опубликованы изданием GizmoChina, однако, первоисточник этих материалов остаётся неизвестным.