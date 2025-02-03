По словам представителей компании, данная функция оказалась слишком ресурсоёмкой

В ходе бета-тестирования HyperOS 2 Xiaomi продемонстрировала обновлённый интерфейс многозадачности, где последние запущенные приложения отображались в виде стопки, аналогично тому, как это реализовано в iOS. Однако, в финальную версию HyperOS 2 эта функция не вошла. Основной причиной стало высокое потребление системных ресурсов: новый интерфейс требовал значительных мощностей, что могло плохо отразиться на скорости работы, тем более на устройствах с менее мощным железом.

Xiaomi всегда уделяет особое внимание плавности и эффективности своей версии, Android. Внедрение такого интерфейса могло бы поставить под угрозу эти ключевые характеристики. Помимо этого, обеспечение совместимости нового интерфейса с широким спектром устройств Xiaomi стало бы серьёзной задачей. Различные размеры экранов и аппаратные конфигурации могли бы повлиять на стабильность и удобство использования функции.

Хотя интерфейс многозадачности не был включён в HyperOS 2, Xiaomi не исключает возможности его доработки и оптимизации в будущих обновлениях. Компания может вернуться к этой идее, если удастся гарантировать её интеграцию без ущерба для производительности системы.

Сама Xiaomi когда-то начинала свой путь, как разработчик собственного программного обеспечения, но затем занялась производством электроники и всё дошло до создания собственных автомобилей и суперкаров.