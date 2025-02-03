Данные модели выйдут в 2026 году и смогут продемонстрировать значительный прирост производительности в сравнении с предыдущими поколениями

Следующее поколение ускорителей AMD Instinct MI400 обещает серьёзные изменения в своей архитектуре, включая использование новых кристаллов. В то время как AMD всё ещё занимается MI350, которые должны выйти в этом году, появляются первые сведения о MI400, запланированных на 2026 год.

Согласно последним данным, некоторые элементы дизайна процессоров MI400 уже стали известны. Хотя AMD еще не опубликовала официальные спецификации и детальные описания MI400, новые обновления дают возможность ознакомиться с тем, чего можно ожидать от грядущих ускорителей.

Как упомянул Coelacanth Dream, недавние патчи, доступные на Free Desktop, указывают на то, что MI400 будет включать до четырех XCD, что является увеличением по сравнению с двумя XCD, использующимися в MI300. Однако, ускоритель MI400 будет иметь два AID, а также отдельные кристаллы для мультимедиа и ввода-вывода.

Каждому AID будет сопоставлена специализированная плитка MID, что обеспечит более эффективное взаимодействие между вычислительными модулями и интерфейсами ввода-вывода по сравнению с предыдущими поколениями. Это значительное усовершенствование для ускорителей MI400, которые предназначены для выполнения задач в области обучения и вывода ИИ. Эти ускорители будут строиться на архитектуре CDNA-Next, вероятно, переименованной в UDNA в рамках стратегии интеграции архитектур RDNA и CDNA от красной команды.

В это время AMD планирует выпустить ускорители MI350, основанные на архитектуре CDNA 4, которые уже демонстрируют впечатляющие улучшения по сравнению с MI300 и его предшественниками. Они обеспечивают более усовершенствованный 3-нм узел процесса, повышенную энергоэффективность и обещают до 35-кратного увеличения производительности ИИ по сравнению с MI300.