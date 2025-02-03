Одна из новых видеокарт Zotac RTX 5090 только что была продана на eBay за впечатляющую сумму в 6600 долларов.

Одна из новых видеокарт Zotac RTX 5090 только что была продана на eBay за впечатляющую сумму в 6600 долларов. Это касается модели Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC Triple Fan, которая в настоящее время предлагается на сайте Micro Center по цене 2249,99 доллара. Однако, понятное дело в наличии их в настоящий момент нет нигде. Продавец этой видеокарты сообщил, что приобрел её в Micro Center, и за несколько дней он смог заработать более 4000 долларов прибыли благодаря наценке в 193%.

Нельзя игнорировать случаи, когда спекулянты и реселлеры устанавливают абсурдные цены на востребованные товары, такие как Nvidia GeForce RTX 5090. Однако, в данном случае это был активный аукцион на eBay, где видеокарта RTX 5090 была продана за 6600 долларов. Видеокарта Zotac не относится к самым дорогим в своем сегменте, особенно на фоне таких моделей, как Asus Nvidia GeForce RTX 5090 Astral LC, продающейся за 3099.99 доллара в Micro Center. Если бы к этой цене была добавлена наценка в 193%, стоимость Asus возросла бы до астрономических 9083 доллара.

Похожая ситуация наблюдается и в Японии, где любители ПК выражали недовольство ценами, установленными реселлерами на аукционных платформах, таких как Yahoo Auctions. На момент написания статьи один лот из GeForce RTX 5090 Gaming Trio от MSI получила множество заявок (33) и сейчас оценивается в 651 000 иен, или чуть меньше 4,200 долларов.