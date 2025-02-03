Однако, для этого автором необходимо будет собственноручно доработать полученный результат.

Проблема авторского права в контексте искусственного интеллекта остаётся довольно актуальной. На данный момент законопроекты в ряде стран находятся в стадии разработки, однако, новые инновации в области ИИ стремительно устаревают эти инициативы еще до их принятия. К примеру, в стремлении внести ясность в эту ситуацию, Агентство по авторским правам США разъяснило, что результаты, созданные ИИ, могут быть защищены авторским правом в Соединённых Штатах, если они были доработаны или использованы для редактирования уже существующих произведений.

Во втором отчёте Бюро по авторским правам США (USCO) основное внимание уделяется вопросам, связанным с тем, как определить, подпадают ли результаты работы ИИ под защиту авторского права. Согласно докладу агентства, авторские права не распространяются на изображения или видео, полностью созданные искусственным интеллектом. В отчёте подчеркивается, что важным аспектом является человеческое участие. USCO не признаёт участие человека в создании подсказки, например, как достаточное вмешательство.

В отличие от этого, результаты работы ИИ, которые были изменены человеком с целью внесения значительных правок, могут претендовать на авторское право. Это также относится к ситуациям, когда авторы используют ИИ для модификации определённых частей уже существующих произведений или контента. В качестве иллюстрации в отчёте USCO приводится пример ИИ-систем для омоложения, которые некоторые кинопродюсеры применяют к актёрам. Это также может касаться ситуации, когда искусственный интеллект используется для создания нескольких секунд определённой сцены. В таких случаях продюсер имеет право зарегистрировать фильм для охраны авторских прав.

Тем не менее, невозможно зарегистрировать авторские права на короткометражный фильм, созданный исключительно ИИ, без дальнейшей доработки. Однако, некоторые люди могут с этим не согласиться, считая, что написание запросов для ИИ также является частью творческого процесса человека.