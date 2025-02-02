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Zelikman
Doogee представила свой новый защищенный смартфон S119 с аккумулятором на 10 200 мА*ч
Также устройство обладает основной камерой на 100 Мп и модулем ночного видения на 20 Мп.

Китайская компания Doogee презентовала новый смартфон S119. Этот защищённый аппарат имеет размеры 177х83х15 мм и весит 368 г, что делает его довольно массивным и тяжелым. Устройство соответствует различным стандартам, таким как IP68, IP69K и MIL-STD-810H, обеспечивая защиту от воды, пыли и ударов. Крупные размеры и вес связаны с мощной батареей на 10 200 мАч.

Смартфон работает на процессоре MediaTek MT8788, содержащем четыре ядра Cortex-A73 и четыре ядра Cortex-A53. Тем не менее, отсутствие поддержки 5G является заметным минусом. Также S119 предлагает три слота для карт: два для SIM-карт и один для microSD, что позволяет расширить внутреннюю память в 512 ГБ. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, что также вполне приемлемо для современных стандартов.

Основная камера смартфона обладает разрешением в 100 мегапикселей и дополнена ночной камерой на 20 мегапикселей. Кроме того, имеется широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов и разрешением 5 мегапикселей, а фронтальная камера для селфи имеет 16 мегапикселей. На задней панели устройства расположен круглый дополнительный экран, который может использоваться, к примеру, для показа уведомлений, а основной экран имеет диагональ 6,72 дюйма и разрешение Full-HD.

Модель Doogee S119 доступна для предзаказа по официальной цене в 339 долларов. Ожидается, что доставка займет до двух рабочих дней, однако отправка в страну ЕС начнется не ранее 20 февраля. Хотя устройства Doogee обычно доступны на Amazon, S119 пока что отсутствует в каталоге этого ведущего интернет-магазина.

#смартфоны #гаджеты #doogee #s119
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