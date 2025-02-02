Руководство страны уже отреагировало на действия администрации Трампа, но готовы идти на эскалацию торговой конкуренции

Объявленные администрацией Дональда Трампа тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая вызвали негативную реакцию этих стран. Как сообщает Carscoops, это может привести к началу новой торговой битвы. В частности, Канада намерена ввести 100-процентный налог на импорт электромобилей Tesla.

На днях пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что новые пошлины начнут действовать с 1 февраля. Для Канады и Мексики, которые входят в зону свободной торговли Северной Америки, ставка составит 25%, а для Китая — 10%.

Канадское министерство финансов заявило, что правительство предприняло ответные меры на действия США, а также окажет поддержку компаниям и работникам, которые окажутся в затруднительном положении из-за «Трамповского налога». Член Палаты общин и кандидат на должность премьер-министра Христя Фриланд предложила установить 100-процентную пошлину на электромобили Tesla, а также на американские алкогольные напитки. Она отметила, что такие пошлины должны быть направлены против тех, кто поддержал Дональда Трампа, среди которых оказался и Илон Маск, финансировавший его предвыборную кампанию.

Мексика ответила, что является крупнейшим экспортёром автомобилей, компьютеров, телевизоров и холодильников, поэтому такие пошлины негативно скажутся на миллионах американских семей, в первую очередь в штатах Калифорния, Техас, Флорида и Аризона. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что у неё уже есть несколько стратегий для реагирования на эти меры. Министр экономики Марсело Эбрард Касаубон подчеркнул, что цены для американцев вырастут на 25%, количество товаров сократится, а цепочки поставок будут нарушены.

Ранее немецкие производители, в том числе Volkswagen, предупредили о возможных негативных последствиях от новых пошлин на автомобили из Мексики для североамериканского рынка, что может привести к росту цен и инфляции.