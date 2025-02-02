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Zelikman
Tesla повысила цены своих автомобилей в Канаде после введения ответных пошлин
После введения администрацией Трампа 25-процентных пошлин против Канады, последняя решила не оставаться в долгу

Стоимость автомобилей Tesla существенно выросла. После того, как администрация Трампа в выходные дни объявила о введении 25% пошлин, в ответ на это Канада внедрила свои собственные импортные пошлины, что вынудило Tesla поднять цены, о чём компания впервые сообщила 22 января. 

Например, новая версия Model 3 Performance теперь стоит в Канаде 79 990 долларов, что на 9% больше по сравнению с прежней ценой, что может указывать на то, что часть дополнительных расходов, связанных с введением пошлины, Tesla берёт на себя. Model Y показала менее значительное увеличение — всего 4000 долларов для предыдущей версии, и пока неясно, вырастет ли цена Model Y Juniper Launch Series 2026 года с текущих 84 990 долларов по мере приближения её выпуска в Канаде. 

Тем временем Tesla начинает новую волну акций и скидок на Model 3 и Cybertruck, стремясь повысить свои продажи до того, как клиенты устремятся к покупке Model Y 2026 года. К примеру, компания в пять раз увеличила размер реферального кредита для приобретения новой Model 3 — с 500 до 2500 долларов. Также она снизила ежемесячные платежи по аренде и уменьшила цену на Cybertruck на 17%. 

Теперь двухмоторный Cybertruck можно арендовать за 749 долларов в месяц, что значительно ниже предыдущих 899 долларов, а базовая версия Model 3 Long Range RWD стоит 249 долларов в месяц (ранее 299 долларов). 

Федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов по-прежнему применим к аренде, а для всех Cybertruck на складе Tesla предлагает бесплатную оклейку плёнкой XPEL для заказов, осуществлённых в США или Канаде до конца марта.

#сша #tesla #рынок #канада #пошлины
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