Инсайдер представил фотографии нового флагманского смартфона ASUS

Компания ASUS официально представила Zenfone 12 Ultra и подтвердила его полноценный дебют 6 февраля. За несколько дней до этого анонса в интернете стали доступны полные характеристики устройства, а также официальные фотографии и рендеры. Эти данные появились благодаря надежному инсайдеру Роланду Квандту, который отметил, что дизайн новинки практически идентичен ROG Phone 9 Pro.

Если говорить о деталях, то единственное отличие заключается в расположении вспышки, в то время как остальные элементы дизайна остаются почти неизменными. Безусловно, модель не имеет стиля, свойственного геймерским телефонам ASUS. В утечках также видно, что цветовые решения не ориентированы на игровые предпочтения.

Что касается технических характеристик, Роланд сообщает, что Zenfone 12 Ultra будет оборудован 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей. Эта LTPO-панель предполагает максимальную частоту обновления 120 Гц, однако, во время игр она может достигать 144 Гц. Сообщается, что дисплей будет оснащён тем же 32-мегапиксельным фронтальным сенсором.

Что касается задней части устройства, Роланд указывает, что основная камера использует тот же сенсор Sony Lytia 700, как и в ROG Phone 9 Pro. Это 50-мегапиксельный датчик, и, похоже, ASUS внедрила «усовершенствованную» систему оптической стабилизации изображения. В Zenfone 12 Ultra этот основной сенсор будет работать совместно с 13-мегапиксельным ультрашироким уголом и 32-мегапиксельным телеобъективом.

Среди других важных деталей, которые были раскрыты, можно отметить наличие сертификата IP68, 3,5-мм аудиоразъёма, что в последнее время редкость, процессора Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища UFS 4.0, а также батареи на 5500 мАч с проводной зарядкой мощностью 65 Вт и беспроводной зарядкой на 15 Вт. Информация о стоимости Zenfone 12 Ultra пока отсутствует.