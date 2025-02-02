Пользователи сообщают о большом количестве хакеров, способных «кикать» игроков из матчей.

Activision сталкивается с большими трудностями в своей попытке избавиться от читеров в Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone. Хотя обновление второго сезона обещало улучшить ситуацию, хакеры находят новые средства для устранения игроков. Пользователь ItsHapa выложил видео, демонстрирующее инструмент, который последовательно отключает противников во время матчей.

Многопользовательский режим Call of Duty: Black Ops 6 и бесплатная Warzone приобрели популярность. Однако именно эта популярность делает игры привлекательной мишенью для читеров, стремящихся испортить удовольствие другим игрокам или получить нечестный перевес.

В ответ на непрекращающуюся критику, Activision недавно модернизировала свою античит-технологию Ricochet. Эта мера защиты функционирует на уровне драйвера, что позволяет эффективно выявлять использование аимботов и других хакерских приёмов. С момента старта рейтингового режима в Call of Duty: Warzone в декабре было зафиксировано более 130 000 заблокированных игроков за нарушения. Тем не менее, даже с мощным инструментом, выявленным ItsHapa, всего несколько недобросовестных игроков могут серьёзно испортить опыт соревновательной игры для всех остальных.

С выходом второго сезона 28 января Activision возлагала надежды на то, что усовершенствованный античит Ricochet поможет предотвратить различные злоупотребления. Компания активизировала свои расследования и начала отмечать аккаунты пользователей, которые взаимодействовали с этими нарушителями.

Игроки на консолях могут предпочесть воздержаться от участия в играх с ПК-соперниками, где уровень мошенничества значительно выше. Тем не менее, недовольство среди геймеров достигло рекордных масштабов.

Activision пока не дала разъяснений по поводу конкретного метода массового выбивания, который вызывает столько обеспокоенности. SteamCharts, объединяющий данные по Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone, показывает резкое снижение числа игроков с декабря.