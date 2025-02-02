Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Видеокарты GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут представлены в марте 2025 года
Старшая модель будет иметь варианты на 8 ГБ и 16 ГБ, однако, младший вариант будет ограничен одной версией на 8 ГБ.

Согласно информации от производителя видеокарт ChainTech, Nvidia, похоже, планирует выпуск решений начального уровня GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 в марте 2025 года. На данный момент доступны для покупки RTX 5090 и RTX 5080, которые появились в магазинах с 30 января, а в феврале ожидается запуск серии GeForce RTX 5070. 

RTX 5090 испытывает трудности с наличием на складах у крупных ритейлеров, в то время как RTX 5080 сталкивается с проблемами по цене. Некоторые из этих трудностей вызваны празднованием китайского Нового года, когда фабрики по производству графических процессоров временно закрыты, и выпуск продукции приостановлен. На данный момент неясно, возникнут ли аналогичные сложности с GeForce RTX 5070 во время его релиза, есть надежды, что запуски RTX 5070 и RTX 5060 пройдут без затруднений.

Что касается характеристик, видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут использовать плату PG152. В качестве графического чипа предполагается GB206. Обе модели должны иметь 128-битный интерфейс шины памяти, аналогичный тому, который используется в текущем поколении карт серии RTX 4060. Обе карты будут включать GDDR7, что позволит достигать частот до 28 Гбит/с. Такой расклад обеспечит общую пропускную способность в 448 ГБ/с, что на 55% превышает показатели RTX 4060 Ti и на 65% — RTX 4060. Такое увеличение пропускной способности является значительным улучшением и будет комбинироваться с современными методами сжатия памяти, что позволит компенсировать ограничения, связанные с 128-битным интерфейсом шины.

Что касается объёма видеопамяти, адаптер Nvidia GeForce RTX 5060 Ti будет доступен в версиях на 16 ГБ и 8 ГБ. RTX 4060 Ti с 16 ГБ не продемонстрировали значительного прироста производительности, однако, они удовлетворяли требованиям современных и предстоящих ААА-игр, которые требуют больше 8 ГБ. Для пользователей, запускающих эти карты в разрешении 1440p, наличие 16 ГБ видеопамяти может сыграть важную роль, особенно при активации трассировки лучей или использовании текстур с более высоким качеством.

Что касается Nvidia GeForce RTX 5060, то она будет обладать 8 ГБ видеопамяти. Nvidia может изменить характеристики, как только начнётся массовое производство модулей GDDR7 с большей ёмкостью, но на старте, похоже, этого не произойдет. Ранее правда появлялись слухи о возможном выходе адаптеров RTX 5060 на 12 ГБ видеопамяти, но последние утечки это не подтверждают. Пропускная способность будет выше, но RTX 5060 будет позиционироваться как карта для разрешения 1080p с возможностью масштабирования для достижения 1440p в некоторых играх.

Стоит отметить, что графический процессор Arc B580 от Intel имеет 12 ГБ видеопамяти, в то время как RX 7600 XT от AMD предлагает 16 ГБ. Последние слухи указывают на то, что новые графические процессоры RDNA 4 Radeon RX 9060 будут иметь 8 ГБ видеопамяти на базовом уровне, что означает, что 8 ГБ останутся актуальными, по крайней мере, в следующем поколении.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5060 #rtx 5060 ti #chaintech
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные обнаружили самую крупную галактику во Вселенной, которая в 30 раз больше Млечного Пути
1
Учёные из КНР и РФ создали алгоритм, повышающий скорость вычисления видеокарт NVIDIA в 800 раз
3
По словам чиновника, Boeing и NASA серьёзно продвинулись в расследовании проблем Starliner
5
Игру "Человек-Паук 2" выложили на торрент через 38 минут после официального релиза на ПК
+
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
Casio объявила о скором выпуске новых часов G-Shock GAV-01
+
RTX 5080 оказалась первой за 10 лет картой 80-й серии, которая уступает предыдущему флагману
8
Появилась информация о графических процессорах Arc Battlemage, способных конкурировать с Rtx 5000
4
Tecno опубликовала тизер смартфона Pova 7 со встроенной светодиодной подсветкой
+
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появилась в базе данных FCC
+
Представлена бюджетная портативная игровая консоль R36H с аналоговым управлением
+
Разработчики «Антивируса Касперского» назвали три основные финансовые угрозы для владельцев Android в России в 2025 году
+
Драйвер Mesa 25.0 с открытым кодом обеспечит видеокартам AMD RDNA 4 «достаточную» поддержку Vulkan
+
Россия и Китай создадут сверхмощный лазер для исследования свойств материи
2
Первые обзоры на амбициозную RPG Avowed от Obsidian начнут появляться в середине февраля
+
Крупнейшие интернет-магазины России намеренно задерживают выплаты продавцам почти на месяц
2
Hardware Unboxed: RTX 5080 стоило бы позиционировать как RTX 5070
16
Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
8
Стартовало серийное производство контроллеров «ПЛК-Эльбрус» на базе процессоров «Эльбрус-2С3» для объектов критической инфраструктуры
2
AMD Radeon RX 9070 XT составит достойную конкуренцию NVIDIA RTX 5080 в играх в 4K
5

Популярные статьи

Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
20
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
8
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
2
Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
4
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
176
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
17
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
7

Сейчас обсуждают

Дмитрий Лобов
03:22
Автор-редбой сдерживался, как мог, но в конце клапан все же прожало и таки жидко дристанул про нвидиа, выдав себя с головой. Хотя рекомендация устаревшей рыксы в бюджетку тоже говорит сама за себя, ви...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
REY_B_
03:19
Лучше бы прикрутили детектор рака к обычной флюрографии. А то люди делают... А потом внезапно сразу 4-я стадия
Viewsonic представила один из самых доступных игровых мониторов с диагональю 23,8 дюйма
REY_B_
03:14
Что только не сделаешь, чтобы потушить подгорающий пукан! "незаметно приобрела 10 000 графических процессоров NVIDIA A100" - Это чуть ли не штучный товар, "незаметно" столько приобрести невозможно. К ...
Обучение китайской нейросети DeepSeek стоило в 400 раз дороже, чем заявлялось
ark-bak
03:12
Интересно откуда он комментирует?
Эдвард Сноуден раскритиковал видеокарты NVIDIA RTX 50 за малый объем памяти
ark-bak
03:10
Зачем с 8 выпускать?
Видеокарты GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут представлены в марте 2025 года
Dimon1996
03:03
Пожалуй это лучшая шутка на сегодня.
Учёные из КНР и РФ создали алгоритм, повышающий скорость вычисления видеокарт NVIDIA в 800 раз
REY_B_
03:00
Ну так, два объекта имеют 2 взаимодействия друг с другом. Три объекта, уже 6 взаимодействий. 4 объекта, 12 взаимодействий... Чем больше на сцене объектов, которые обрабатывают лучи и влияют друг на др...
Эдвард Сноуден раскритиковал видеокарты NVIDIA RTX 50 за малый объем памяти
Cyborg39rus
02:37
Здоровья мужику.
Фанаты Bethesda собрали $175 000 на лечение Уэса Джонсона – актера озвучки TES и Fallout
Cowboy Huggies
02:35
Если ультра настройки не выставлять, то хватит и на 10 лет.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Cowboy Huggies
02:34
Это все потому-что нет конкуренции.
Эдвард Сноуден раскритиковал видеокарты NVIDIA RTX 50 за малый объем памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем