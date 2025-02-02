Старшая модель будет иметь варианты на 8 ГБ и 16 ГБ, однако, младший вариант будет ограничен одной версией на 8 ГБ.

Согласно информации от производителя видеокарт ChainTech, Nvidia, похоже, планирует выпуск решений начального уровня GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 в марте 2025 года. На данный момент доступны для покупки RTX 5090 и RTX 5080, которые появились в магазинах с 30 января, а в феврале ожидается запуск серии GeForce RTX 5070.

RTX 5090 испытывает трудности с наличием на складах у крупных ритейлеров, в то время как RTX 5080 сталкивается с проблемами по цене. Некоторые из этих трудностей вызваны празднованием китайского Нового года, когда фабрики по производству графических процессоров временно закрыты, и выпуск продукции приостановлен. На данный момент неясно, возникнут ли аналогичные сложности с GeForce RTX 5070 во время его релиза, есть надежды, что запуски RTX 5070 и RTX 5060 пройдут без затруднений.

Что касается характеристик, видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут использовать плату PG152. В качестве графического чипа предполагается GB206. Обе модели должны иметь 128-битный интерфейс шины памяти, аналогичный тому, который используется в текущем поколении карт серии RTX 4060. Обе карты будут включать GDDR7, что позволит достигать частот до 28 Гбит/с. Такой расклад обеспечит общую пропускную способность в 448 ГБ/с, что на 55% превышает показатели RTX 4060 Ti и на 65% — RTX 4060. Такое увеличение пропускной способности является значительным улучшением и будет комбинироваться с современными методами сжатия памяти, что позволит компенсировать ограничения, связанные с 128-битным интерфейсом шины.

Что касается объёма видеопамяти, адаптер Nvidia GeForce RTX 5060 Ti будет доступен в версиях на 16 ГБ и 8 ГБ. RTX 4060 Ti с 16 ГБ не продемонстрировали значительного прироста производительности, однако, они удовлетворяли требованиям современных и предстоящих ААА-игр, которые требуют больше 8 ГБ. Для пользователей, запускающих эти карты в разрешении 1440p, наличие 16 ГБ видеопамяти может сыграть важную роль, особенно при активации трассировки лучей или использовании текстур с более высоким качеством.

Что касается Nvidia GeForce RTX 5060, то она будет обладать 8 ГБ видеопамяти. Nvidia может изменить характеристики, как только начнётся массовое производство модулей GDDR7 с большей ёмкостью, но на старте, похоже, этого не произойдет. Ранее правда появлялись слухи о возможном выходе адаптеров RTX 5060 на 12 ГБ видеопамяти, но последние утечки это не подтверждают. Пропускная способность будет выше, но RTX 5060 будет позиционироваться как карта для разрешения 1080p с возможностью масштабирования для достижения 1440p в некоторых играх.

Стоит отметить, что графический процессор Arc B580 от Intel имеет 12 ГБ видеопамяти, в то время как RX 7600 XT от AMD предлагает 16 ГБ. Последние слухи указывают на то, что новые графические процессоры RDNA 4 Radeon RX 9060 будут иметь 8 ГБ видеопамяти на базовом уровне, что означает, что 8 ГБ останутся актуальными, по крайней мере, в следующем поколении.