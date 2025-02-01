Ключевым нововведением является поддержка технологии DLSS 4 с многокадровой генерацией.

Alan Wake 2 получает первый крупный патч для ПК-версии с начала текущего года. Данный пакет обновлений, разработанный студией Remedy Entertainment при сотрудничестве с компанией Nvidia, привносит ряд существенных улучшений и новых опций, позволяющих в полной мере раскрыть потенциал недавно появившихся ускорителей RTX 5000.

Представленная осенью 2023 года, Alan Wake 2 уже зарекомендовала себя как одна из самых фотореалистичных игр своего времени. Качественные текстуры, детализированная анимация, а также отлично реализованное освещение и тени создают полное погружение в игру. Для владельцев ПК с видеокартами Nvidia проект может предложить такие функции, как реконструкция лучей, масштабирование DLSS, генерация кадров, трассировка лучей и трассировка путей. С релизом новейших адаптеров RTX 5000 этот список возможностей стал еще шире.

Одним из ключевых новшеств стала реализация DLSS 4 с многокадровой генерацией, что подтвердилось ранее в январе 2025 года. Alan Wake 2 оказалась в списке из 75 игр, поддерживающих эту новую технологию Nvidia. По словам разработчиков, включение DLSS 4 и многокадровой генерации позволяет игрокам вывести графику и настройки трассировки лучей на максимальный уровень, достигая частоты кадров свыше 230 FPS при разрешении 4K на новейших графически процессорах серии Blackwell.

Преимущества обновления не ограничиваются владельцами новейших видеокарт. Пользователи более ранних поколений RTX также смогут оценить улучшения, такие как повышенное разрешение благодаря DLSS Super Resolution, реконструкция лучей DLSS и технология DLAA. Кроме того, Alan Wake 2 стала первой игрой, внедрившей технологию RTX Mega Geometry для всех пользователей адаптеров RTX. Эта технология ускоряет построение BVH. Также Remedy улучшила функционал трассировки лучей, добавив новую предустановку Ultra Ray Tracing, включающую полностью трассированные отражения, прозрачные отражения и улучшенное непрямое освещение.