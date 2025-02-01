В настоящий момент это лишь пилотный проект. Таким образом планируется повысить мобильность правоохранителей.

В России полицейские впервые начнут использовать самокаты. Новый эксперимент по внедрению средств индивидуальной мобильности для повышения мобильности патрулей стартовал на федеральной территории «Сириус». В ближайшее время правоохранители начнут использовать двухколёсный транспорт, и им будут предоставлены занятия по управлению самокатами.

По мнению МВД, самокаты помогут полицейским быстрее передвигаться по городским улицам, особенно учитывая плотный трафик. Они смогут, например, легко проезжать в тех районах, куда трудно добраться на автомобиле. Это обеспечит более оперативное реагирование на неотложные ситуации и сделает работу полицейских более эффективной.

Кикшеринговый сервис предоставил местной полиции самокаты, которые были украшены в соответствующие цвета. Грядущие мобильные патрульные пройдут дополнительное тестирование на знание правил дорожного движения, а также получат обучение по управлению самокатами от квалифицированных инструкторов.

Этот проект обозначен как пилотный. Ожидается, что первые результаты повышения мобильности полиции будут подведены в конце февраля. В случае успешного завершения эксперимента, самокаты могут начать использовать и в других городах.

В ноябре сообщалось о запуске программы, направленной на обучение безопасному вождению средств индивидуальной мобильности среди школьников. Прогнозируется, что на протяжении учебного года навыки безопасного управления усвоят до 100 тысяч учащихся.