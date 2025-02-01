Устройства будут похожи на Galaxy Z Flip6 или Razr 50 Ultra

Слухи о том, что Apple планирует выпустить складное устройство, ходят уже долгое время. Ранее предполагалось, что компания представит складной планшет в формате iPad, аналогичное ThinkPad X1 Fold, вместо более привычного складного смартфона.

Однако более свежие отчеты указывают на то, что данная версия событий не соответствует действительности. По последним данным, Apple проводит разработки складного телефона типа «раскладушка», подобного Galaxy Z Flip6 и Razr 50 Ultra.

Новый отчёт говорит о том, что Apple планирует назначить «основного поставщика» компонентов дисплея не позже весны, с периодом, упоминающим временной диапазон с конца февраля по начало апреля. Тем не менее это не указывает на то, что так называемый iPhone Flip будет представлен в ближайшем будущем. Согласно сообщениям, Apple предполагает запустить устройство в 2026 или 2027 годах, тогда как возможность его выхода в конце 2025 года выглядит крайне маловероятной.

В том же докладе упоминается, что Apple ищет поставщика, способного предложить складные экраны с улучшенной прочностью и менее заметными складками, чем те, что используются в традиционных складных телефонах. При этом первый складной iPhone может соответствовать текущим отраслевым стандартам в ряде аспектов, что может обеспечить внутренний размер дисплея в 6,7–6,9 дюймов по диагонали в разложенном виде. Однако в настоящее время не ожидается, что первый складной iPhone от Apple будет заменять существующие модели в линейке iPhone.