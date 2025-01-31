В игре наблюдается падение производительности даже при запуске на самом мощном оборудовании

Marvel's Spider-Man 2, созданная Insomniac Games в партнёрстве с Nixxes Software, была выпущена на PlayStation 5 в октябре 2023 года. Эта игра в жанре экшен с открытым миром даёт возможность игрокам управлять как Питером Паркером, так и Майлзом Моралесом, молодыми супергероями со своими уникальными способностями. Сюжет переключается между ними на протяжении всей игры. 30 января проект стал доступен на ПК, её можно приобрести в Steam и Epic Games Store.

Отсутствие предварительных заказов и рекламной кампании породило сомнения по поводу качества портирования, что впоследствии подтвердилось. Хотя игра сейчас занимает верхние строчки в разделе «Новые и трендовые» на Steam, мнение игроков говорит о другом. Всего за один день игра Marvel получила свыше 1500 отзывов, из которых лишь 55% оказались положительными. В отличие от высоко оцененной версии для PS5 на Metacritic, реакция была неудовлетворительной.

Смешанные отклики обусловлены серьёзными техническими проблемами. Множество пользователей сообщают о сбоях каждые 5–10 минут, даже при использовании мощного оборудования. Графика также вызывает большие опасения: DLSS создает визуальные дефекты, включая мерцающие тени и артефакты, а трассировка лучей создаёт неоправданную нагрузку на графический процессор. Даже лучшие видеокарты, такие как RTX 4090, испытывают значительные падения FPS, а время загрузки остаётся неожиданно длительным, даже на быстрых NVMe SSD. Учитывая эти трудности, недовольство игроков можно понять, поскольку такие технические недостатки сильно влияют на игровой процесс.