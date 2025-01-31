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Zelikman
Мошенники используют ажиотаж вокруг Elden Ring Nightreign для взлома аккаунтов пользователей Steam
Злоумышленники выдают себя за организаторов тестового запуска игры

Сообщество фанатов Elden Ring Nightreign предупреждает о новом виде мошенничества в Steam, которое обманывает пользователей, предлагая им фиктивный игровой тест. Официальный тест игры Elden Ring Nightreign стартует 14 февраля 2025 года.

Elden Ring является одной из самых успешных игр, созданных компанией FromSoftware, и, наверное, самой востребованной. Теперь студия решила попробовать что-то новое с Elden Ring Nightreign. Проект является ответвлением оригинальной игры и акцентируется на кооперативных многопользовательских приключениях. Игрокам предстоит собираться в группы по три человека или исследовать мир в одиночку, сражаясь с противниками на знакомых локациях. Они будут встречать как известных, так и новых боссов, а также оттачивать свои навыки в бою и изучать различные стили. Кроме того, игрокам нужно будет учитывать элементы выживания, связанные с циклом дня и ночи в Elden Ring Nightreign.

Интерес к предстоящему сетевому тестированию Elden Ring Nightreign настолько велик, что мошенники и хакеры используют это событие, чтобы найти новых жертв в Steam. Игроки в социальных сетях и среди фанатов Elden Ring предупреждают о злоумышленниках, которые рассылают сообщения через Steam, выдают себя за организаторов ложного игрового теста Nightreign. Эти сообщения включают ссылки на фальшивые страницы Steam, что может угрожать безопасности игровых аккаунтов. На самом деле, издатель Bandai Namco осуществляет регистрацию на сетевые тесты Elden Ring Nightreign только через свой официальный веб-сайт и на данный момент не объявлял о тестировании для ПК-версии Nightreign. Тестирование, запланированное на 14 февраля 2025 года, будет доступно лишь для тех, кто зарегистрируется на консоли PS5 и Xbox Series X/S.

Злоумышленники используют официальные баннеры и изображения Elden Ring Nightreign, однако, они ссылаются на сомнительные страницы, которые не соответствовали стандартным ссылкам Steam. Пострадавшие от мошенничества сообщили, что по указанной ссылке их аккаунты начали массово отправлять сообщения друзьям с аналогичными ссылками, что ставило под угрозу безопасность двухфакторной аутентификации Steam Guard.

Некоторые из тех, кто заявил о взломе, сообщили, что смогли восстановить доступ, обратившись в службу поддержки Steam. Другие геймеры вспомнили аналогичные случаи мошенничества в Steam, связанные с повышенным интересом к популярным играм, например, ситуации, когда разработчики переименовывали свои проекты в Helldivers 2, чтобы обмануть покупателей и заставить их думать, что они приобретают кооперативный шутер по сниженной цене.

#steam #гейминг #видеоигры #мошенники #elden ring nightreign
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