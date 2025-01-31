В ведомстве предлагают исключить данное регулирование из регламента Таможенного союза. Таким образом нельзя будет избежать штрафа предъявив документы о временном ввозе ТС.

В России подготовили проект поправок к части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, который включает ответственность за управление транспортным средством с тонированными стёклами, не соответствующими требованиям технического регламента. Ведомство намерено устранить правовое лазейку, позволяющую избежать штрафов за некорректную тонировку. Данный документ размещён на официальном портале проектов нормативных актов.

На сегодняшний день ответственность возникает в случае несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», который предписывает, что лобовое и передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70% света, для автомобилей имеющих бронирование — не менее 60%. МВД предлагает заменить ссылку на этот техрегламент на утверждённые правительством ключевые положения, касающиеся допуска транспортных средств к эксплуатации, которые содержат аналогичные требования.

С введением данного изменения будет устранён правовой пробел, который позволял избегать штрафов за тонировку путем представления документов о временном ввозе автомобиля, поскольку на такие машины действие техрегламента не распространяется. Согласно новой редакции статьи 12.5, ответственность наступит вне зависимости от таможенного статуса транспортного средства. При этом не предполагается введение новых требований для владельцев автомобилей: штрафы будут налагаться за те нарушения, которые действуют в настоящее время. На сегодняшний день размер штрафа составляет 500 рублей.